Эксперт Простаков объяснил, почему РФ нельзя «почивать на лаврах» в вопросе безопасности

Вопрос перевооружения российской армии создавал новые задачи для военного руководства, в том числе для министра обороны Сергея Шойгу. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Обороноспособность России

Обороноспособность Российской Федерации была обеспечена на десятилетия вперед. Однако и здесь нельзя «почивать на лаврах». С таким заявлением выступил в ходе обращения к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире; разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что Российская Федерация впервые в истории обгоняет другие страны мира по созданию нового ядерного оружия.

«Мы никого не догоняем, а наоборот — другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», — заключил Владимир Путин.

Вопрос выживания страны

Как отметил Сергей Простаков, наша эпоха — это период, когда геополитическая обстановка стала складываться для России так, что от ее вооруженных сил требовались высокий уровень боеготовности и умение действовать в самых неожиданных условиях. Вопрос перевооружения армии стал вопросом выживания страны, что также создавало новые задачи для военного руководства.

«Можно с уверенностью сказать, что все они были успешно решены. Естественным представляется сравнить действия российской армии в конфликте 2008 года с Грузией и последних лет по борьбе с терроризмом в Сирии. Укомплектованность российских вооруженных сил, их боеготовность сейчас оцениваются очень высоко всеми наблюдателями, в том числе и зарубежными. Это является большим контрастом по сравнению с предыдущим периодом. Это было бы невозможно без эффективной работы министерства обороны и без деятельного участия министра Сергея Шойгу в процессе модернизации армии», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, последние представленные публике образцы вооружений говорят о том, что модернизация продолжается. Кроме того, военная промышленность, чья работа также невозможна без тесной координации с министерством обороны, продолжает быть одним из технологических лидеров российской экономики и важным фактором ее устойчивости.

«Российская армия вышла на качественно иной уровень, повысив боеспособность, готовность действовать на самых разных театрах военных действий и защищать страну при любых угрозах. Президент России Владимир Путин как главнокомандующий отметил эти достижения, заявив об обеспечении обороноспособности страны на многие годы вперед. Однако не менее важны и его слова о том, что нельзя расслабляться. Без постоянного совершенствования военной техники и военного дела, боевой подготовки личного состава невозможно удержаться на том очень высоком уровне, который сейчас достигнут, в деле обеспечения безопасности страны», — заключил Сергей Простаков.

Ранее Трамп заявил о готовности США заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с рядом стран, включая Россию и Китай. Американский лидер напомнил, что в 2021 году истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).