Российские военные раздали гуманитарную помощь беженцам из Идлиба — видео ФАН

Алеппо, 16 января. Продовольственная помощь была предоставлена ​​ряду пострадавших и нуждающихся семей в городе Алеппо. Мирные граждане получили корзины с различными консервами, мукой, рисом и другими продуктами питания. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Продовольствие раздали гражданам, прибывшим из районов, подконтрольных террористическим группировкам через гуманитарные коридоры. Среди получивших помощь также были те, кто пострадал от террористических атак.

Сирийское правительство накануне при участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) открыло три гуманитарных коридора в Аль-Хадере, Абу-Духуре и Аль-Хубейте. Данная мера осуществлена для того, чтобы помочь мирным жителям выйти с захваченных террористами территорий в провинции Идлиб, где ранее радикалы удерживали их как живой щит.

Теперь сирийцы возвращаются в родные деревни и города. На автобусах их развозят в безопасные районы. Всем нуждающимся предоставляют медицинскую помощь.

Напомним, соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия гораздо раньше — 9 января. Несмотря на это, члены незаконных вооруженных формирований продолжили провокации против сирийской армии, нанося удары в том числе и по мирным городам провинций Идлиб, Хама и Алеппо. В связи с участившимися атаками террористов командование Сирийской арабской армии (САА) приняло решение о возобновлении операции в Идлибской зоне.