Депутат Луговой рассказал о предпосылках отставки правительства России

Москва, 15 января. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство России уходит в отставку. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, что это было ожидаемое решение.

Луговой рассказал о предпосылках отставки правительства.

«Я думаю, что это было ожидаемое решение. Во-первых, по внешним признакам: неожиданно послание было раньше, плюс все последнее время — по крайней мере месяц-полтора — президент отмечал, что, несмотря на профицитный бюджет, доходы населения не растут, а, скорее, падают в России, — констатировал собеседник ФАН. — И это были ветры, в том числе направленные в сторону правительства».

Депутат добавил, что вопрос не в том, почему правительство ушло в отставку сейчас.