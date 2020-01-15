Аналитик Бабич призвал власти РФ добиваться свободы информации в мировом Интернете

Москва, 15 января. Россия должна бороться с политической цензурой в Интернете по всему миру, заявил политический обозреватель Дмитрий Бабич.

Так эксперт отреагировал на скандал вокруг голливудского актера Марка Хэмилла. Исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» обрушился с резкой критикой в адрес политики Facebook и главы компании Марка Цукерберга. Хэмилл решил удалить аккаунт в соцсети из-за того, что Цукерберг отказался выделять деньги на проверку политической рекламы Facebook на наличие фейков.

Facebook неоднократно уличали в ангажированности. Социальная сеть буквально терроризирует российских пользователей при помощи незаконных блокировок, что является проявлением идеологической и политической цензуры со стороны американской компании.

Аналитик, независимый эксперт, политический обозреватель Дмитрий Бабич считает, российские власти должны бороться с негативным влиянием Запада всеми мерами и силами, которые возможны.

«Негативная информация в любом случае будет поступать в Россию. Существует огромное количество прозападных оппозиционных изданий, таких как «Новая газета», «Эхо Москвы». Плохо то, что мы не научились ее как следует опровергать и как следует с ней бороться. Вот проблема, как мне кажется», ― заявил аналитик в комментарии «Инфореактору».

Бабич отметил, что практика дискредитации россиян является односторонней. Он напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «России нечего скрывать».

«Мы себя ведем в мире намного приличнее, чем наши, как мы вежливо говорим, партнеры, а на самом деле в нынешней ситуации — противники», ― добавил Бабич.

Эксперт призвал добиваться свободы информации во всей глобальной сети Интернет.

«Если полностью допущен Facebook, а он полностью допущен, то, во-первых, надо добиваться, чтобы и РФ допускали без политической цензуры в СМИ. А во-вторых, надо на каждое лживое сообщение о России отвечать, показывая, что автор или нарочно врет, или некомпетентен», ― подытожил Бабич.

Политической цензуре со стороны Facebook подвергаются не только российские пользователи. Facebook заблокировал авторов постов в поддержку убитого США иранского генерала Касема Сулеймани. Ранее руководство американской соцсети замораживало страницы тех, кто публиковал фотографии с похорон экс-главы ДНР Александра Захарченко, кто не признавал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, а поддерживал законного лидера республики Николаса Мадуро.