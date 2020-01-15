Вассерман раскрыл новую стратегию информационной войны США против России

Москва, 15 января. США используют карманные правозащитные организации для информационной войны против России. Об этом заявил журналист и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее подконтрольная Вашингтону правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала ежегодный доклад, посвященный соблюдению прав человека в мире.

Среди прочего, представители организации «выразили обеспокоенность» в связи с незаконными митингами, которые прошли минувшим летом в Москве. Многие эксперты отмечают, что в ходе летних митингов в Москве правоохранители вели себя профессионально и деликатно, несмотря на провокации со стороны участников незаконных митингов. Кроме того, американские правозащитники обеспокоились «нарушением прав» членов секты «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремисткой на территории России).

Анатолий Вассерман отметил, что понятие прав человека является весьма расплывчатым. При этом каждое государство по-своему трактует и понимает данное определение.

«Само определение того, какие именно права человека подлежат защите в изрядной степени субъективно. Поэтому, когда фирма Human Right Watch защищает каких-нибудь «Свидетелей Иеговы» с их запретами на многие медицинские процедуры, в буквальном смысле слова жизненно важными, на мой взгляд, вполне понятно, что эта самая фирма руководствуется совершенно иным представлением обо всех этих правах, нежели мы», — отмечает он.

Вассерман подчеркнул, что американские правозащитники рассматривают вопрос о правах человека в России, исходя из собственных интересов и убеждений. По его мнению, подобный подход является элементом информационной войны, которую США активно ведут против России, передает «Слово и Дело».

«Эти люди считают, что стандарты, принятые на Западе, это лучшее, что может быть у человечества. И, соответственно, все не соответствующее этим стандартам послужит осуждению», — пояснил Вассерман.

Стоит отметить, что доклад американских правозащитников активно используется антироссийскими пропагандистами, среди которых немецкое издание Deutsche Welle. Данное издание осуществляло вмешательство во внутренние дела России в ходе летних митингов в Москве. Таким образом, Вашингтон использует западные СМИ для ведения информационной войны против России.

Федеральное агентство новостей подготовило и опубликовало собственное расследование, в котором рассказывается о вмешательстве иностранных спецслужб в российские выборы. При этом журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «местные бунтари», но и агент ЦРУ Стивен Секстон.