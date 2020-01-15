Украинских детей стали пугать депутатами

Киев, 15 января. Украинцы настолько ненавидят представителей своей власти, что пугают детей депутатами, сравнивая их с персонажем славянского фольклора Бабаем. Об этом заявил парламентарий Сергей Шахов на пленарном заседании Рады.

Он вспомнил об одном примечательном случае, который произошел в канун Нового года. Шахов посетил несколько городов и, поздравляя детей с праздником, спрашивал, кто из них хочет стать депутатом.

Парламентарий признался, что ответом ему было гробовое молчание, которое сменялось попытками родителей уговорить детей подняться на сцену к политику за подарками.

«После выхода из Дворца культуры один отец мне говорит: «Сергей Владимирович, дети боятся, потому что в каждой семье говорят, что депутат как Бабай, которым пугают людей», – рассказал Шахов.

По его словам, причиной народной ненависти к представителям власти Украины является то, что они годами грабят страну.

«Разграблены все предприятия, все министры, которых избирали в этом зале монобольшинством, насчитывают себе миллиарды гривен, а шахтеры снова не получили 1,2 миллиарда гривен!» – возмутился Шахов.

Отметим, что украинские экономисты давно говорят о состоянии экономики страны в тревожных тонах. Одним из негативных показателей они, например, называют искусственное укрепление курса гривны, которая всего за год выросла по отношению к доллару более чем на 20%. По словам экономиста Олега Пендзина, это абсолютно не соответствует реальной экономической ситуации в стране и может привести к скорому развалу финансовой пирамиды, которую активно строят Нацбанк и Минфин Украины.