Путин введет должность зампредседателя Совбеза РФ и назначит на нее Медведева

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести новую должность — позицию заместителя председателя Совета Безопасности — и назначить на нее премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Об этом глава государства сообщил на встрече с Кабмином.

Путин отметил, что считает такое нововведение возможным.

«Председателем Совета Безопасности, как известно, является президент. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов», — пояснил он.

Говоря о будущей позиции Медведева, глава государства уточнил, что в рамках новой должности существуют два ярко выраженных блока обязанностей: президентский и правительственный. Первый, по словам Путина, включает главным образом вопросы безопасности и обороноспособности.

Президент отметил, что если для назначения нынешнего главы Кабмина потребуется внести изменения в действующие законы и нормативные акты, это будет сделано в ближайшее время.

Ранее стало известно, что российское правительство в полном составе уходит в отставку. Медведев выразил мнение, что решение об уходе Кабмина будет верным с учетом предложений Путина об изменении Конституции РФ. Поправки, которые будут, по всей вероятности, приняты после обсуждений, внесут существенные изменения не только в целый ряд статьей Основного закона страны, но и «в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», сказал премьер-министр.