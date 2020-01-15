Депутат Бурматов поддержал идею Путина о создании системы экологического мониторинга

В своем послании Федеральному Собранию 15 января президент России Владимир Путин затронул актуальные экологические проблемы страны. В частности, он заявил о необходимости избавиться от криминала и серых схем в деле утилизации отходов, создать единую на всю страну систему экологического мониторинга и внедрить систему раздельного сбора мусора. Последний пункт является ключевым для отрасли — без него запустить надлежащую систему переработки отходов невозможно, заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«На мусоре нужно зарабатывать, а не терпеть издержки, — считает депутат. — У нас перед глазами замечательный пример государств, которые завозят отходы из-за границы, потому что им это выгодно, и они понимают: мусор при правильном подходе к нему — ценное сырье. Я абсолютно согласен с президентом, что раздельный сбор отходов — это приоритет, технология замкнутого цикла без него работать не будет. При этом законодательно все условия для этого уже созданы: если раньше действительно были препятствия в том плане, что установка баков для сбора отходов являлась лицензируемой деятельностью, то теперь этим можно заниматься без лишней бюрократии».

Бурматов также прокомментировал тезис Путина о необходимости «навести порядок» в деле утилизации отходов. По его словам, он был адресован прежде всего губернаторам, которые присутствовали в зале — именно по их недоработке «серые схемы и криминал» имеют место быть. Это возможно, во многом, еще и потому, что в стране вместо одного на всю страну существует целая плеяда разрозненных систем экологического мониторинга, каждая из которых работает по-своему.

«Деньги на это выделяются колоссальные: только на одну такую систему только за прошлый год Министерство природных ресурсов попросило у нас выделить им 600 миллионов рублей, вы можете это представить? А этих систем экологического мониторинга десятки! Однако если вы как гражданин поставите себе цель что-нибудь о них узнать, у вас ничего не получится. И даже я, депутат, не смогу этого сделать — они все являются закрытыми. Поэтому я полностью согласен с тезисом нашего президента о том, что в стране должна быть единая система экологического мониторинга, открытая для всех граждан. Мы должны знать, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем, в каком состоянии находятся наши водоемы», — сказал парламентарий.

Для осуществления такого всеобщего доступа нужно принять закон об экологической информации, уверен собеседник ФАН. Более того, законопроект от Минприроды уже находится в профильном комитете Бурматова, однако, по его словам, нуждается в переработке.