Немецкая газета Handelsblatt восхитилась «ошеломляющим» российским авианосцем

Москва, 15 января. Немецкая пресса восхитилась российским авианосцем «Москва». Новый корабль может составить конкуренцию американским аналогам. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblat.

Представители немецкой прессы обратили внимание на «ошеломляющие» размеры авианосца. Они отметил, что его длинна более 300 метров, а высота 65 метров. Отдельного восхищения удостоился тот факт, что осадка судна почти 11 метров, а водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. Корабль оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые способны разгонять его до 55 километров в час.

Отмечается, что «Москва» может нести на борту до 70 единиц крылатой техники. В боевой арсенал авианосца могут входить ракеты «Кинжал» и «Циркон». Немцы окрестили их «чудо-оружием», передает «Царьград».

В статье немецкого издания говорится, что «Москву» могут запустить уже в 2030 году, но Россия способна справиться и быстрее.

Автор статьи утверждает, что появление такого грозного судна подтверждает существенный рост амбиций Кремля во внешней политике и вопросах безопасности. Он выразил мнение, что Россия обеспечила себе военно-морскую базу в Сирии и готова повторить этот успех в Ливии.

Кроме того, появление такого технически совершенного авианосца говорит о том, что у США останется только количественное преимущество перед Россией.

Ранее ФАН сообщал, что китайские военные эксперты уверены в проигрыше США в войне с РФ, если стороны откажутся от использования ядерного оружия. Проигрыш ждет США не только на суше и в небе, но и на море.