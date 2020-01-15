Владимир Бортко назвал расширение полномочий Госдумы назревшим желанием народа

Москва, 15 января. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил расширить полномочия Госдумы и наделить российский парламент правом назначать премьера, а также всех остальных членов кабинета министров. Депутат Владимир Бортко в разговоре с корреспондентом ФАН назвал эти инициативы главы государства взаимным и давно назревшим желанием народа, отраженным в деятельности депутатов.

«Разговор про Конституцию давно назрел, – поделился своим мнением Бортко. – В 2012 году я задал тогда еще не президенту – он был премьер-министром – вопрос о Конституции. То, что он сказал сейчас – это ответ на тот мой вопрос».

По словам Владимира Бортко, который уже не в первый раз присутствует на ежегодном послании президента, в этот раз выступление было «конкретным, направленным к людям».

Добавим, что предложенные президентом поправки в Конституцию депутаты обсудят уже на сегодняшнем Совете Думы. По предложению Владимира Путина их вынесут на общественное голосование.