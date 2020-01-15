Путин поблагодарил правительство за работу

Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил возглавляемое премьер-министром Дмитрием Медведевым правительство за работу. Об этом он заявил в среду на встрече с кабинетом министров.

«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — отметил глава государства.

Текущее правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Медведеву же Путин предложил занять должность заместителя председателя Совета безопасности и взять на себя вопросы обороноспособности страны.

Ранее сообщалось, что Медведев объявил об отставке правительства в полном составе после послания Путина к Федеральному Собранию. В нем президент предложил внести поправки в Конституцию, которые закрепят приоритет Основного закона в правовом пространстве. Поправки также изменят «баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной».