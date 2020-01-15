Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала из-за отказа от королевских привилегий

Ванкувер, 15 января. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после того, как они с мужем решили отказаться от королевских привилегий.

Герцогиня Сассекская посетила женский центр Downtown Eastside Women's Centre в Ванкувере.

«Посмотрите, с кем мы сегодня имели честь пить чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся женщин», — говорится в сообщении центра в Facebook.

Интернет-пользователи выразили Маркл свое восхищение — она пришла в центр в повседневной одежде, а не в «костюме герцогини», и вела себя естественно.

Как передает телеканал «360», Маркл вместе с сыном Арчи сейчас живут в Канаде, пока принц Гарри улаживает дела в Британии.

Напомним, в начале января герцог и герцогиня Сассекские заявили, что намерены сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, а также добиться финансовой независимости от правящего дома Виндзоров. Пара уточнила, что этому решению предшествовали долгие месяцы размышлений и дискуссий. По их словам, они планируют больше времени проводить за океаном — в Северной Америке, пишет НСН.

Поступок супругов спровоцировал скандал в королевской семье. СМИ сообщали, что королева Елизавета II глубоко опечалена, а принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям испытывают ярость.

Ранее стало известно, что Маркл заключила контракт с компанией Disney. Супруга принца Гарри будет озвучивать персонажей, а взамен киностудия перечислит средства благотворительной организации Elephants Without Borders.