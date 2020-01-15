Правительство России уходит в отставку

Москва, 15 января. Правительство России в полном составе уходит в отставку, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным после озвученного главой государства послания к Федеральному собранию.

Глава российского Кабмина считает, что правительству было бы правильно подать в отставку с учетом предложений Путина об изменении Основного закона.

Президент России в послании к Федеральному собранию предложил обсудить поправки в Конституцию, которые закрепят приоритет Основного закона в правовом пространстве. По словам главы государства, Россия может оставаться Россией только как суверенное государство.

Поправки, которые будут, по всей вероятности, приняты после обсуждения, внесут существенные изменения не только в целый ряд статьей Основного закона страны, но и «в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», считает Медведев.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал российский премьер.

Ранее сообщалось, что Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию.