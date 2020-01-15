Политолог Асафов назвал неуместной привязку к доллару в условиях многополярного мира

Москва, 15 января. Постепенный уход России от доллара станет адекватным ответом не только на бесконечные американские санкции, но и на информационные атаки США. Такое мнение в среду выразил политолог Александр Асафов.

Он полагает, что дедолларизация российской экономики даст ясный сигнал США, которые привыкли использовать санкции и лояльные СМИ для достижения политических целей.

«Дедолларизация – это и наш ответ на те информационные усилия США, которые постоянно предпринимаются против нашей страны, как, например, недавние обвинения во взломе сервера компании Burisma, поддержке Россией самых страшных режимов в мире и прочую демонизацию», — пояснил Асафов порталу Nation News.

Политолог отметил, что привязка всех стран к доллару выглядит странно и неуместно в условиях многополярного мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва на фоне санкций продолжает поэтапную дедолларизацию экономики. Договоренности о расчетах в национальной валюте уже достигнуты с Китаем, Турцией и некоторыми странами БРИКС. Министр указал, что дедолларизацию Москва рассматривает в качестве объективной реакции на «непредсказуемость экономической политики США» и «злоупотребление Вашингтоном статусом доллара».