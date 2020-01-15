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Путин поручил создать авиакомпании для полетов на Дальний Восток

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Путин поручил создать авиакомпании для полетов на Дальний Восток

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства также распорядился определить маршрутную сеть региональных и местных авиаперевозок с учетом аэропортов, реконструкция которых предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также потенциальный пассажиропоток по таким маршрутам.

«Проработать вопросы по созданию условий для организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — также поручил российский лидер.

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Источник: Пресс-служба президента России
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