Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что предложенные изменения не касаются основополагающих статей Конституции РФ, поэтому речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования.

Предложенные меры являются довольно серьезными, поэтому глава государства принял решение посоветоваться с гражданами.

«Речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом», ― подчеркнул Песков.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 января, выступил с посланием Федеральному собранию. Президент РФ анонсировал голосование, в рамках которого россияне выразят свое мнение относительно окончательного пакета поправок в Конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом общественного мнения. Подробнее о главных темах послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию — в материале Федерального агентства новостей.

Голосование о внесении изменений в Конституцию РФ, о возможности которых заявил в своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин, может пройти уже до конца 2020 года. Об этом ФАН рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.