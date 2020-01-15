Депутат Аршба считает, что контроль над правительством усилится после послания Путина

Москва, 15 января. Депутат Госдумы Отари Аршба считает поправки в Конституцию РФ, предложенные Владимиром Путины в ходе послания Федеральному собранию, «победой России и требованием общества». Так он прокомментировал слова президента корреспонденту ФАН.

«Парламент перестраивается, работает по-новому. Нас ждет очень много изменений, – обрисовал будущее Госдумы Аршба. – Это требование времени: больше контроля над исполнительной властью».

Парламентарий добавил, что предложения президента будут обсуждаться уже на ближайшем Совете Госдумы, который состоится сразу после послания в среду, 15 января.

Во время послания президента Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в главный закон страны. Среди них новый статус и роль Государственного совета, полномочия Госдуме по утверждению премьера, усиление роли Конституционного суда, назначения руководителей силовых ведомств главой государства только после консультаций с Советом Федерации.