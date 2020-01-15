Отставка правительства РФ стала первым итогом конституционной реформы Путина

Отставка правительства РФ в полном составе, объявленная его председателем Дмитрием Медведевым, — это самая громкая, но явно не последняя реакция на сегодняшнее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Очевидно, причина отставки напрямую связана с путинским выступлением и вызвана, в частности, новым балансом сил, провозглашенным президентом в его послании, и назревшей реформой всех ветвей власти.

Ключевые моменты президентского послания проанализировал обозреватель Федерального агентства новостей.

Россия должна рожать

Федеральные послания президента России — коммуникационный формат с особым статусом, закрепленным в Конституции РФ 1993 года. За годы своего официального существования он стал настоящей традицией. Для Владимира Путина нынешнее выступление перед Федеральным собранием стало уже 16-м по счету. И, пожалуй, сопоставимым по своему значению со знаменитым посланием от 1 марта 2018 года, в котором он заявил о создании Россией нового комплекса систем вооружения, лишающего США глобального военно-технологического превосходства.

Тогда мало кто осознал, что, помимо «великолепной шестерки» из «авангардов» и «пересветов», речь шла о возрождении России как полноправного субъекта мировой политики и русской цивилизации как полноправного проекта мировой истории.

Точно так же сегодня, наверное, мало кто осознает, что речь в президентском послании 15 января 2020 года шла не только о демографии и назревших изменениях Основного Закона нашей страны, а о кардинальной смене внутриполитического устройства и внешнеполитического курса Российской Федерации.

Основная по времени, первая часть президентского послания 2020 года была сосредоточена на демографических проблемах нашей страны, путях и методах их решения.

Следует отметить, что Путин продемонстрировал образцовый, высокого уровня детализации комплексно-целевой подход, который затрагивал буквально весь круг связанных с конечными демографическими показателями вопросов: от финансовых стимулов к деторождению (материнский капитал, пособия на детей и другие социальные выплаты) до функционирования национальных систем образования, вплоть до высшего, здравоохранения и трудовых отношений.

Президентом в этой части послания было сказано, пожалуй, самое главное: если у граждан нашей страны не будет уверенности в безопасности, защищенности и надежности как своей жизни, так и жизни своих детей, — никакого естественного прироста населения ждать не придется.

От себя добавлю: проблема ведь не в том, что у нас мало женщин фертильного возраста, — проблема в том, что эти женщины не имеют ни объективной возможности, ни субъективного желания рожать много детей. Коэффициент фертильности в полтора ребенка на одну женщину — это серьезная демографическая проблема. Возможно, отложенная во времени благодаря увеличению средней продолжительности жизни, но проблема. Президент поставил задачу достичь к 2024 году повышения этого коэффициента до 1,7, но для обеспечения естественного прироста населения страны он должен быть выше 2,1.

Тут есть очень многое, о чем стоит подумать и поспорить, к чему подключить средства массовой информации, религиозные и общественные организации. Проблема очень сложная и тяжкая, но принципиально решаемая в течение одного-двух десятилетий, — разумеется, при условии смены нынешнего «образа жизни» нашего государства и общества.

«Семь путинских ударов»

Именно поэтому вторую, заключительную и более короткую часть своего выступления Путин посвятил вопросам конституционной реформы, сформулировав несколько основных ее направлений. Эти изменения, по его словам, назрели и направлены на раскрытие далеко не исчерпанного потенциала Основного Закона нашей страны, отменять который и заменять принципиально другим нет никакой необходимости. Очевидно, что конституционная реформа, основные направления которой сегодня были прочерчены президентом, будет проведена уже в самое ближайшее время.

Президент специально подчеркнул, что его слова являются не указаниями, а предложениями к обсуждению для всех граждан страны, и в ходе такого обсуждения многие из них могут быть сняты, а многие — добавлены. Среди них, на мой взгляд, стоит выделить самые главные, которые можно назвать, по аналогии с «десятью сталинскими ударами», «семью путинскими ударами». Перечислю их не по хронологии президентской речи, а по значению.

Первое. Предложенные изменения могут быть приняты голосованием Госдумы и Совета Федерации, поскольку они не касаются «защищенной» части действующей Конституции РФ, но лучше провести всенародное обсуждение и всенародное голосование по этим вопросам. Тем самым не только повышается потенциальный статус такого решения, но и дается «зеленый свет» для иных, в том числе, возможно, — и более фундаментальных изменений, не исключая определения статуса земли и других природных ресурсов России.

Второе. Тем самым в политическую жизнь нашей страны возвращается «замороженный» институт общенародного плебисцита, а, следовательно, речь идет о минимизации связанных с этим рисков.

Третье. Отказ от принципа верховенства международного права над суверенным правом Российской Федерации, который на практике также был «заморожен», но давал формальный повод для обвинений со стороны леваков в «колониальном статусе» нашей страны, а со стороны «либеральной оппозиции» — в «неконституционности» тех или иных действий государственной власти по защите и укреплению национального суверенитета.

Четвертое — это внесение в Конституцию тезиса о запрете иностранного гражданства и других правовых статусов для всех физических лиц, занимающих должности в системе российской государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной. Путин специально подчеркнул, что здесь каждому нужно определиться и что никакие исключения, допущения и полутона недопустимы.

Пятое предложение касается изменения всей структуры отечественной властной вертикали, особенно в части взаимодействия президента, высших органов судебной власти, Федерального собрания и правительства, а также распределения полномочий между ними.

Утверждение премьер-министра и членов кабинета Госдумой и Советом Федерации при сохранении права президента отправлять их в отставку — очень серьезный шаг, смещающий центры принятия решений из Белого дома в органы законодательной власти, которые в такой конфигурации просто не смогут механически утверждать поступающие из правительства законопроекты. Возможно, именно это стало причиной неожиданной отставки нынешнего правительства в полном составе.

Сюда же стоит отнести предложения о конституционном закреплении статуса Госсовета, централизованном назначении прокуроров и судей «на местах», а также о расширении полномочий местных органов власти.

Шестое — это внесение в текст Конституции социальных гарантий для населения страны, включая закрепление прожиточного минимума, а также индексацию пенсий и социальных выплат. «Россия — это мы», — подчеркнул Путин, специально отметив, что под словом «мы» подразумевает не только сидящую в зале элиту страны, а всех граждан России.

И, наконец, седьмое, о чем было сказано «вскользь», но вполне определенно, — это создание «неуязвимого» внешнего контура безопасности нашей страны. Путин заявил, что впервые в истории у нас нет необходимости кого-то догонять в оборонной сфере — наоборот, теперь всем приходится догонять Россию, которая тоже не стоит на месте, а движется вперед.

Поэтому путинские слова о «внешнем контуре» можно рассматривать в военно-технологическом отношении — как задачу создания новых, еще более «продвинутых» и совершенных систем вооружений. А можно — как задачу восстановления геостратегического «пояса безопасности» по всему периметру российских границ.

Последняя задача «на западном направлении» не может быть ни решена, ни даже поставлена при существовании нынешних ЕС и НАТО. Но в путинском федеральном послании 2020 года она появилась — пусть пока как некий фантом или «призрак отца Гамлета». И теперь этот призрак волей-неволей будет бродить по Европе.