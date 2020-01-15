Вице-премьер Украины назвал размер выплат семьям погибших в катастрофе с «Боингом» в Иране

Киев, 15 января. Семьи погибших в авиакатастрофе с «Боингом» в Иране получат по 200 тысяч гривен, средства должны быть выплачены в течение недели. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В своем Telegram-канале он написал, что государство окажет родным и близким погибших всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую.

«Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат», — сообщил Гончарук.

Размер одной выплаты, по данным вице-премьера, составит 250 тысяч СПР (специальные права заимствования), или примерно 345 тысяч долларов США.

Гончарук подчеркнул,что правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

Политик также отметил, что Украина настаивает на компенсациях семьям погибших от правительства Ирана.

Напомним, украинский «Боинг-737» разбился 8 января через шесть минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров из ряда стран — Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Никто из них не выжил.

Трагедия произошла на фоне обострения ирано-американских отношений. В ночь на 3 января авиация США нанесла массированный ракетный удар по автоколонне недалеко от аэропорта в Багдада, убив иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. 8 января ВС Ирана произвели ответный удар по двум американским базам, расположенным в Ираке. Практически сразу после ответа Тегерана Вашингтону разбился украинский «Боинг».

Спустя три дня после трагедии в Иране объявили, что пассажирский борт был «непреднамеренно» сбит в результате «человеческой ошибки», которая произошла в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США». В Тегеране пояснили, что гражданский борт оказался сбит, поскольку пролетал в непосредственной близости от важного военного объекта и был принят за вражескую цель.

Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что государство глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и пообещал довести расследование авиакатастрофы до конца и привлечь виновных к ответственности.