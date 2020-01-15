Политолог Смолин заявил, что агрессивная политика США лишает их рьяных союзников

Москва, 15 января. Давление со стороны Вашингтона заставило Германию отвернуться от США и начать налаживать глубокие отношения с Россией. Об этом заявил политолог и кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Напомним, ранее немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало материал о поездке канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как написал журналист Мальте Лемминг, этот визит свидетельствует о том, что миру не обойтись без России.

«Ситуация, когда США давят практически на все страны, с которыми они имеют экономическое соревнование, вынуждает эти страны искать альтернативные политические полюсы в мире», — отметил Смолин, комментируя эту публикацию.

Эксперт заявил, что агрессивная политика США заставляет как союзников, так и соперников Вашингтона искать партнеров в лице России или Китая.

«Это создает изоляцию США в мире — рьяных союзников у них не остается», — подчеркнул политолог.

По словам Смолина, Меркель продемонстрировала, что Германии не обойтись без сотрудничества с Россией. Главным образом это касается газопровода «Северный поток — 2» и введенных Вашингтоном санкций в отношении данного проекта.

«То, что Меркель приехала сразу после событий, связанных с «Северным потоком — 2», говорит о том, что Германия не согласна с такого рода давлением из Вашингтона, и она ищет дополнительные возможности вместе с Россией достроить проект и, возможно, выработать совместную политическую повестку, чтобы в дальнейшем совместно микшировать давление такого рода», — сказал Смолин в эфире радио Sputnik.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2020 год, включающий санкции против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В связи с этим швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы для газопровода «Северный поток — 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря, передает НСН.