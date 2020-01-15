Кемеровчанка лишилась всех денег из-за квартирантов-мошенников

Кемерово, 15 января. Мошенники под видом квартирантов похитили у пенсионерки 140 тысяч рублей в Кемерово. Потенциальные квартиросъемщики обманули пожилую женщину и похитили средства с банковской карты.

Дама решила сдать свою квартиру и разместила объявление на популярном сайте. На сообщение быстро откликнулись квартиросъемщики.

Позвонившая незнакомка сказала, что готова въехать в квартиру и сразу же предоставить предоплату за жилье. Хозяйка сообщила номер своей банковской карты и специальный код. Спустя время, пенсионерка поняла, что лишилась 140 000 рублей, которые хранились на карте, передает «Газета Кемерова».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленницы. Установлено, что мошенница звонила с телефонного номера, который зарегистрирован в Тульской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские призвали горожан быть бдительными, когда речь идет о финансовых операциях. Они напомнили, что для перевода денег достаточно номера карты или номера телефона.

Ранее ФАН сообщал, что Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предложила Федеральной антимонопольной службе внедрить в России систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками.