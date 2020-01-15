Симоньян назвала послание Путина к Федеральному Собранию самым сильным за все время

Москва, 15 января. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала нынешнее послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию лучшим не только с 2014 года, когда произошло воссоединение России с Крымом, но и вообще за все время.

«Написала, что это самое сильное послание начальника с Крыма. Но написала, не дослушав. В итоге, это самое сильное послание за все время», — пишет Симоньян в Telegram.

По ее словам, послание оказалось по-настоящему революционным. Президент пообещал уже с этого года начать выплаты семьям с детьми до семи лет и отменить статью ОПГ для бизнеса.

«Ушам своим не верю! Статью ОПГ для бизнеса отменяют! Это прямо чудо. Люди, защищавшие живодерское применение этой статьи, как раз говорили, что Начальник поддерживает», — отметила Симоньян.

Кроме того, Путин предложил реализовать проект «Доступный Интернет». В последнем случае речь идет о предоставлении доступа к социально значимым сервисам в Интернете, при котором не нужно будет платить за трафик. Симоньян выразила уверенность, что при такой работе «вредоносные ютюбы и твиттеры вымрут сами».

Главный редактор RT добавила, что послание президента свидетельствует об усилении законодательной власти в стране и назвала эти преобразования «бескровной революцией».

Напомним, что 1 ноября 2019 года в стране вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента Интернета. Он должен обеспечить стабильную работу Рунета в случае возникновения угроз. Согласно закону, на сетях интернет-операторов должна быть установлена система фильтрации трафика, которая создаст надежную защиту от потенциальных опасностей.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.