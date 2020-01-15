Протесты в Гонконге добивают экономику, рухнули рынки жилья и авиаперевозок

Экономика Гонконга показывает отрицательные результаты на фоне непрекращающихся уличных протестов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Экономика города-государства замедлилась на 3% в третьем квартале 2019 года по сравнению с предыдущим годом в отличие от роста на 0,4% во втором квартале, заявил секретарь по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан. Это первое снижение за последние десять лет и причина падения известна – массовые несанкционированные протесты, в ходе которых демонстранты атакуют не только правительственные здания, но и школы, больницы и частные коммерческие заведения. Также целью атак становятся рядовые жители материкового Китая – их избивают и даже убивают местные китайцы, считающие себя не китайцами, а британцами, памятуя о колониальном прошлом Гонконга.

В результате цены на жилье в одном из элитных районов города, Mong Kok, рухнули на 15%, также там резко снизилось количество арендаторов – вследствие падения числа туристов и наемных работников из-за рубежа. Приток гостей из материкового Китая в октябре 2019 года сократился на рекордные 46% до чуть более 2,5 млн человек. Последние данные по розничным продажам в Гонконге показали падение на 24,3%, самое большое за всю историю страны. На фасадах многих домов висят теперь объявления о продаже или сдаче в аренду, многие здания выглядит неухоженно, разрушается инфраструктура дорог, закрываются магазины.

Жители улицы Prince Edward Rd West, где также расположена одноименная станция метро, рассказали корреспонденту ФАН, что попытки перекрыть движение там предпринимаются практически каждую ночь.

«Молодые люди собираются здесь, возле станции метро Prince Edward, почти каждый вечер, орут лозунги, жгут молитвенные обращения, а потом выбегают на перекрестки и заваливают их мусорными баками, и всем, что доступно. Например, вламываются в магазины и вытаскивают оттуда крупногабаритные товары – холодильники, стиральные машины, телевизоры. Из этих дорогих товаров строят баррикады! Хозяева не протестуют, потому что эти хулиганы могут сильно избить или сжечь магазин. А полиция только грозится, но толку от нее мало. Пока полицейские прогоняют толпу с одного перекрестка, хулиганы перекрывают другой», - рассказала ФАН местная жительница. При этом она попросила не снимать ее на камеру и отказалась называть свое имя, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Действительно, корреспондент ФАН запечатлел на видео типичную ночь в этом районе – около сотни молодых людей и столько же журналистов бродили по ночной Prince Edward Rd West, а за ними бегали вооруженные до зубов полицейские числом около роты. При этом полицейские не применяли не только помповые ружья с резиновыми пулями, который у всех имелись, но даже баллончики со слезоточивым газом, ограничиваясь уговорами. В ответ молодые демонстранты выкрикивали ругательства и угрозы, показывали полицейским средний палец и т.п.

Примечательно, что сегодня, 15 января, правоохранительные органы Гонконга арестовали четырех человек, подозреваемых в изготовлении мощного взрывного устройства. «Если бы подобное взрывное устройство было бы брошено в автомобиль, то с высокой долей вероятности находящиеся внутри пассажиры погибли бы», — отметил в комментарии журналистам старший сотрудник полиции Чан Тин-чу.

Также на этой неделе стало известно, что флагманская авиакомпания Гонконга, Cathay Pacific, отправляет персонал в неоплачиваемые отпуска. Всего в компании работает 27 тысяч человек, это одна из крупнейших авиакомпаний мира, но даже она не выдерживает бесконечных блокировок аэропорта, которые регулярно устраивают демонстранты, чтобы оказать давление на правительство. Блокировки и общий негативный фон вокруг Гонконга уже привели к падению числа авиапассажиров на 56%.

Власти пытаются остановить протесты, запрещая визиты в Гонконг западных эмиссаров, которые поддерживают протест извне. Так, на этой неделе в аэропорту отказали во въезде в регион главе организации Human Rights Watch Кеннету Роту. Этот человек, в частности, известен тем, что поддерживал деятельность запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 – он писал восторженные воззвания «о борцах за свободу», которые убивали мирных жителей в Сирии и других регионах. В Гонконге Кеннет Рот собирался подготовить доклад с претензиями к местной полиции и в поддержку протестующих.

Напомним, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после публичного обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых в преступлениях жителей Гонконга в другие страны. Так, из-за отсутствия такого закона на Тайвань не был выдан убийца и власти попытались решить эту проблему. Но местные жители решили, что преступников будут также выдавать и в материковый Китай. Впрочем, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября 2019 года законопроект был отозван.

Однако, это не остановило беспорядки. К требованию протестующих об отзыве законопроекта очень быстро добавились еще пять: теперь оппозиционеры хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.