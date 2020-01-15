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Протесты в Гонконге добивают экономику, рухнули рынки жилья и авиаперевозок

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Протесты в Гонконге добивают экономику, рухнули рынки жилья и авиаперевозок

Экономика Гонконга показывает отрицательные результаты на фоне непрекращающихся уличных протестов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Экономика города-государства замедлилась на 3% в третьем квартале 2019 года по сравнению с предыдущим годом в отличие от роста на 0,4% во втором квартале, заявил секретарь по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан. Это первое снижение за последние десять лет и причина падения известна – массовые несанкционированные протесты, в ходе которых демонстранты атакуют не только правительственные здания, но и школы, больницы и частные коммерческие заведения. Также целью атак становятся рядовые жители материкового Китая – их избивают и даже убивают местные китайцы, считающие себя не китайцами, а британцами, памятуя о колониальном прошлом Гонконга.

Протесты в Гонконге добивают экономику, рухнули рынки жилья и авиаперевозок

В результате цены на жилье в одном из элитных районов города, Mong Kok, рухнули на 15%, также там резко снизилось количество арендаторов – вследствие падения числа туристов и наемных работников из-за рубежа. Приток гостей из материкового Китая в октябре 2019 года сократился на рекордные 46% до чуть более 2,5 млн человек. Последние данные по розничным продажам в Гонконге показали падение на 24,3%, самое большое за всю историю страны. На фасадах многих домов висят теперь объявления о продаже или сдаче в аренду, многие здания выглядит неухоженно, разрушается инфраструктура дорог, закрываются магазины.

Протесты в Гонконге добивают экономику, рухнули рынки жилья и авиаперевозок

Жители улицы Prince Edward Rd West, где также расположена одноименная станция метро, рассказали корреспонденту ФАН, что попытки перекрыть движение там предпринимаются практически каждую ночь.

Протесты в Гонконге добивают экономику, рухнули рынки жилья и авиаперевозок

«Молодые люди собираются здесь, возле станции метро Prince Edward, почти каждый вечер, орут лозунги, жгут молитвенные обращения, а потом выбегают на перекрестки и заваливают их мусорными баками, и всем, что доступно. Например, вламываются в магазины и вытаскивают оттуда крупногабаритные товары – холодильники, стиральные машины, телевизоры. Из этих дорогих товаров строят баррикады! Хозяева не протестуют, потому что эти хулиганы могут сильно избить или сжечь магазин. А полиция только грозится, но толку от нее мало. Пока полицейские прогоняют толпу с одного перекрестка, хулиганы перекрывают другой», - рассказала ФАН местная жительница. При этом она попросила не снимать ее на камеру и отказалась называть свое имя, опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Протесты в Гонконге добивают экономику, рухнули рынки жилья и авиаперевозок

Действительно, корреспондент ФАН запечатлел на видео типичную ночь в этом районе – около сотни молодых людей и столько же журналистов бродили по ночной Prince Edward Rd West, а за ними бегали вооруженные до зубов полицейские числом около роты. При этом полицейские не применяли не только помповые ружья с резиновыми пулями, который у всех имелись, но даже баллончики со слезоточивым газом, ограничиваясь уговорами. В ответ молодые демонстранты выкрикивали ругательства и угрозы, показывали полицейским средний палец и т.п.

Примечательно, что сегодня, 15 января, правоохранительные органы Гонконга арестовали четырех человек, подозреваемых в изготовлении мощного взрывного устройства. «Если бы подобное взрывное устройство было бы брошено в автомобиль, то с высокой долей вероятности находящиеся внутри пассажиры погибли бы», — отметил в комментарии журналистам старший сотрудник полиции Чан Тин-чу.

Протесты в Гонконге добивают экономику, рухнули рынки жилья и авиаперевозок

Также на этой неделе стало известно, что флагманская авиакомпания Гонконга, Cathay Pacific, отправляет персонал в неоплачиваемые отпуска. Всего в компании работает 27 тысяч человек, это одна из крупнейших авиакомпаний мира, но даже она не выдерживает бесконечных блокировок аэропорта, которые регулярно устраивают демонстранты, чтобы оказать давление на правительство. Блокировки и общий негативный фон вокруг Гонконга уже привели к падению числа авиапассажиров на 56%.

Власти пытаются остановить протесты, запрещая визиты в Гонконг западных эмиссаров, которые поддерживают протест извне. Так, на этой неделе в аэропорту отказали во въезде в регион главе организации Human Rights Watch Кеннету Роту. Этот человек, в частности, известен тем, что поддерживал деятельность запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 – он писал восторженные воззвания «о борцах за свободу», которые убивали мирных жителей в Сирии и других регионах. В Гонконге Кеннет Рот собирался подготовить доклад с претензиями к местной полиции и в поддержку протестующих.

Напомним, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после публичного обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых в преступлениях жителей Гонконга в другие страны. Так, из-за отсутствия такого закона на Тайвань не был выдан убийца и власти попытались решить эту проблему. Но местные жители решили, что преступников будут также выдавать и в материковый Китай. Впрочем, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября 2019 года законопроект был отозван.

Однако, это не остановило беспорядки. К требованию протестующих об отзыве законопроекта очень быстро добавились еще пять: теперь оппозиционеры хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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