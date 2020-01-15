Эксперт Дандыкин объяснил, почему США не удалось «взять на испуг» Иран

Москва, 15 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ставит своей целью смену режима в Иране, но внимательно отслеживает ситуацию с митингами в стране. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что США продолжат оказывать давление на Иран.

В ходе выступления в штате Висконсин перед своими сторонниками Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает иранский народ и его «борьбу за свободу».

«В этот момент иранцы вышли на улицы в таком количестве, какого еще не было. Они протестуют против репрессий режима и требуют лучшего будущего, великие люди», — сказал Трамп.

Дандыкин отметил, что слова Трампа об отсутствии цели сменить режим в Иране звучат сомнительно на фоне попыток прямого вмешательства американцев в дела страны. По словам эксперта, для нынешнего главы Белого дома вполне характерно делать противоречивые заявления.

«Он постоянно меняет свои мнения, работает в Twitter по разным поводам: то будем договариваться, то сделку запрещать будем. Но для Трампа в этом году самым главным будет не Иран, а президентские выборы», — заявил эксперт в комментарии Nation News.

Дандыкин уверен, что США продолжат оказывать давление на Иран, обстановка так и будет напряженной. Не исключено, что Вашингтон предпримет новые провокации, считает эксперт. Между тем Европа уже отворачивается от США из-за ситуации с Ираном и убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

«Дело в том, что уже и Европа начинает отворачиваться. Это же когда такое было, чтобы союзников по НАТО не оповестили об ударе по иранскому лидеру», — добавил эксперт.

Эксперт предположил, что США продолжат нападки на Иран, но, в конечном итоге, стороны заключат сделку.

«Как показали события, Иран – это даже не Ирак и не Афганистан, это серьезная держава и по территории, и по своей армии. Тегеран на испуг не взять. Поэтому будут заявления, будут провокации, но войны в этом году не будет. Самое главное для Трампа – разобраться с Конгрессом и выиграть выборы», — заключил эксперт.

Отношения между США и Ираном резко обострились 3 января, когда Вашингтон объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В ответ Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке 8 января. По данным иранского телевидения, жертвами ударов стали 80 человек. После беззаконных действий Вашингтона на Ближнем Востоке Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе.