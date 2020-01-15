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Боевики атакуют жилые кварталы Алеппо из гранатометов, игнорируя режим прекращения огня

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Боевики атакуют жилые кварталы Алеппо из гранатометов, игнорируя режим прекращения огня

Дамаск, 15 января. Несмотря на режим прекращения огня, террористические группировки продолжают обстреливать сирийский город Алеппо. Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), мирные жители получают ранения в различных районах города и его окрестностях в результате обстрелов из гранатометов. Кроме того, боевики наносят существенный урон зданиям и имуществу граждан по всему городу.

Сейчас террористы базируются на западной окраине города Алеппо. Оттуда незаконные вооруженные формирования атакуют жилые районы города и близлежащие населенные пункты. Боевики в Сирии продолжают обстреливать населенные пункты в провинции Алеппо, игнорируя режим прекращения огня, установленный в Идлибской зоне деэскалации.

Напомним, ранее Москва и Анкара договорились ввести режим прекращения боевых действий в провинции Идлиб с 00.00 12 января. При этом сирийские правительственные войска остановили наступление на боевиков еще 9 января. Однако это не остановило радикалов от новых нападений на солдат САА и населенные пункты, где проживают мирные граждане.

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