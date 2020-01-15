Депутат Макаров заявил об изменении бюджета в кратчайшие сроки после послания Путина

Москва, 15 января. Депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил о внесении поправок в бюджет в кратчайшие сроки, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Макарова, работа над изменением бюджета по итогам послания президента Федеральному собранию начнется уже в среду — в день, когда состоялось выступление главы государства.

«Очевидно, что изменения должны быть внесены в кратчайшие сроки. Многим из предложений президента необходимо придать силу закона как можно быстрее, потому что им придается обратная сила — с 1 января, поэтому я рассчитываю, что это вопрос ближайших дней работы», — отметил он.

Депутат также ответил на вопрос, были ли ожидаемы такие инициативы.

«Я думаю, что вся страна ожидала предложений, обращенных к экономике и к реальным проблемам людей, которые они обозначают. То, что сегодня мы услышали, — реально очень серьезную, просчитанную программу — я думаю, что такого не ожидал никто», — добавил собеседник ФАН.