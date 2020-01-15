Депутат Бобрышев объяснил, почему Путин отказался от оговорки о «двух сроках подряд»

Президент России Владимир Путин выступил в среду с посланием Федеральному собранию. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей депутат Государственной думы, член комитета по налогам и сборам Юрий Бобрышев отметил важность предложенных главой государства мер, направленных на рост демографии. Проанализировав перспективы конституционной реформы, он позитивно оценил установление приоритета национального права над международным.

Крепкие гарантии государства

— Юрий Иванович, по вашему мнению, можно ли, подводя итог озвученного только что президентом России послания Федерального собранию, сказать, что в настоящее время мы переходим к тем социальным стандартам, которые были в Советском Союзе? Я говорю о целевых местах в вузах (аналог распределения), повышенном внимании к образованию, здравоохранению...

— Это признание того, что нельзя забывать то хорошее, что было в Советском Союзе. Я сам из Советского Союза — и школу заканчивал, и вуз, ехал по распределению. Я считаю, это правильно. Есть проблемы, которые никак не решить без каких-то новых «старых» подходов. Да, ввели сумму в миллион рублей в рамках программ «Земский фельдшер», «Земский врач», сейчас — «Земский учитель». Но кто-то поедет, кто-то не поедет. Миллион — не для каждого сейчас заманчиво, тем более из городов, согласитесь. [Другое дело,] когда школьник заканчивает школу, живет в поселке и осознанно едет учиться в медицинский вуз, зная, что он вернется в поликлинику в своем родном поселке и отработает там несколько лет. Но этот молодой человек должен понимать, что будет установлен определенный гарантированный государством уровень заработной платы — как в Москве, так и в регионах.

— То есть крепкие социальные гарантии, верно?

— Да, социальные гарантии. Без них мы не поправим социально-экономическую ситуацию в регионах, на селе.

— Были проанонсированы и масштабные политические изменения...

— Конечно, эти политические изменения очень серьезные. В первую очередь это усиление роли российского парламента — Федерального собрания. Президент поделился с нами полномочиями. Мы, депутаты Государственной думы, будем утверждать премьер-министра и все правительство. И президент не может отменить решение Госдумы. Он не может не согласиться с ним. Если сегодня президент дал нам [право] утверждать в качестве главы правительства, например, Дмитрия Медведева, а мы его не утвердили...Ну и ладно, через месяц — опять его же. И так далее... Мы это уже проходили, вспомните ситуацию с [Виктором] Черномырдиным. Сейчас же, если Государственная дума проголосовала — он не может с этим не согласиться.

«Спросить у народа»

— Как вы можете оценить озвученные предложения, касающиеся силовой части российского правительства?

— Силовой блок вывели из регионов. Сегодня прокурор области, председатель областного суда утверждаются на областной думе. Опять же — это формально. Но все же — вдруг взяли региональные парламентарии и проголосовали против. Сегодня это уходит на уровень Совета Федерации. И, наверное, это правильно.

— Это шаг к укреплению вертикали власти?

— Да. И плюс: устанавливается Госсовет как единица власти. А кто составляет Госсовет? Это губернаторы. То есть с одной стороны — они сегодня во всем якобы виноваты, их «бьют», а с другой стороны — их полномочия закрепляются в Конституции. Это на первый взгляд — небольшие изменения, но на самом деле они достаточно серьезны. Еще неизвестно, что в итоге будет записано…

И самое важное, что президент, когда все это озвучил, сказал: «Самое главное, что это нужно спросить у народа». И мы, парламентарии, понимаем, что будет голосование по всем этим изменениям в Конституции.

— Насколько эти изменения масштабны? Сначала было озвучено, что нет необходимости в принятии новой Конституции на смену Конституции 1993 года. Но можем ли мы говорить о такой редакции, которая изменит нашу Конституцию кардинально?

— Это исключено. Те посылы, которые были даны президентом в послании, не меняют общего духа Конституции. И [есть] еще один важный момент, касающийся уже международного уровня. Сегодня мы должны подчиняться решениям различных международных шапошных контор, допустим Совета Европы.

И мы говорим: «Да, мы будем это выполнять». Сейчас по-другому: «Нет, ребята, в первую очередь — наши приоритеты. Вот, у нас в Конституции так написано. Вы там что-то придумали? До свидания». То есть постулируется первичность прав наших граждан и нашей Конституции, не оглядываясь на решения международных организаций. Безопасность — в надежных руках.

— Президент озвучил и отмену оговорки в Конституции о «двух сроках подряд». Как вы можете оценить это заявление Владимира Путина?

— Это прозвучало так, мол, «я не очень уверен, что это нужно, но не возражаю». Вы же понимаете: эти настроения подогреваются намеренно, они надуманны. Давайте вспомним историю: президент США Теодор Рузвельт избирался четыре раза подряд. Это тяжелые времена для Америки: это Великая депрессия, Вторая мировая война. А у нас сегодня разве намного проще международная ситуация? Почему народ не может избрать Владимира Путина? Я не думаю, что это определяющий посыл для укрепления внутренней стабильности. А вот те изменения, которые были анонсированы в социальной сфере, крайне важны.

— Что вы имеете в виду?

— Большую часть времени президент посвятил именно этой теме. Ключевая фраза здесь — «Нас должно быть больше». И все отсюда вытекающее: школы, детсады, медицина, выплаты на первого, второго и третьего ребенка, продление программы материнского капитала. Это система изменений, которая должна привести к тому, чтобы нас стало больше. Мы должны понимать, что нельзя на одной восьмой части суши иметь 150 миллионов населения. Это мало. В СССР нас было 300 миллионов…

Посыл правильный. Вы же обратили внимание, лишь вскользь Владимир Путин сказал о военной сфере.

— Действительно, это было удивительно...

— Потому что здесь мы все сделали. Безопасность наша — в надежных руках, а теперь нужно подумать о том, чтобы россияне лучше жили.