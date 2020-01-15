Турция полностью введет в строй С-400 в апреле-мае 2020 года

Анкара, 15 января. Военные специалисты продолжают проводить работу по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщил в среду Глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По словам военного министра, в настоящее время процесс обучения эксплуатации С-400 продолжается.

«Как и говорил президент Турции Тайип Эрдоган, этот процесс продолжается в соответствии с нашими планами. Они будут полностью введены в строй в апреле или мае текущего года», — передает слова руководителя ведомства издание Turkiye.

В сентябре 2017 года Москва сообщила о заключенном с Анкарой соглашении на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 млрд долларов. Турецкая сторона получит полковой комплект — два дивизиона. Первые поставки начались в середине июля прошлого года.

Против приобретения Турцией С-400 усиленно выступают Вашингтон и Североатлантический альянс. Минобороны США 17 июля 2019 года официально объявил о запуске процесса исключения Турции из программы производства F-35. Как сообщали «Известия», ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции F-35, потому что она пошла на сделку с РФ по покупке С-400.