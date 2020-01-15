Депутат Журова отметила, как много внимания в послании Путин уделил российским семьям

Москва, 15 января. Сразу после выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием депутат Госдумы Светлана Журова поделилась с корреспондентом Федерального агентства новостей мнением о поручениях президента в социальной сфере.

«Я обратила внимание на то, что очень много внимания уделяется семье. Когда в прошлых посланиях, лет пять-шесть или семь назад слово прозвучало «семья», я подумала: «Неужели президент сказал это?», — поделилась Журова. — А теперь мы понимаем, что этому посвящен основной блок послания. Что такое рост экономики в любой стране: это рост благосостояния каждой отдельно взятой семьи. Несомненно, что рождение детей так или иначе на это благосостояние влияет «в минус». И понятно, что, если государство не будет поддерживать, значит, семья будет жить не очень богато, и не будет еще рожать детей. То, что президент сделал на этом акцент, мне импонирует».

По мнению парламентария, люди в глубинке России рожали бы больше детей, если бы государство им помогало. Также Журова отметила, что президент поставил приоритетом для страны здоровое долголетие.

«Это говорит о том, что люди должны заниматься спортом. Я увидела в этом свое, — сказала заслуженный мастер спорта России по конькобежному спорту. — Не может быть долголетия без спорта, физкультуры. В общем, президент поставил каждому задачу думать о своем здоровье».

Среди поручений президента в послании Федеральному собранию прозвучали предложения ежемесячно начислять выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года; при рождении первенца выдавать семье материнский капитал в размере 466 617 рублей. Размер маткапитала при рождении второго ребенка увеличить на 150 тысяч рублей (общий размер составит 616 617 рублей). Также предлагается продлить программу материнского капитала до конца 2026 года.