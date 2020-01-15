Израиль наносит удары по союзникам Ирана, продолжая кровавую политику США

Москва, 15 января. Израиль использует спровоцированное Вашингтоном обострение ситуации на Ближнем Востоке для укрепления своих позиций. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин.

14 января Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Т-4, которая расположена в провинции Хомс. По данным информационного агентства SANA, средства ПВО Сирийской Арабской армии сбили большую часть израильских ракет, однако четыре снаряда разорвались на территории авиабазы.

Авиабаза Т-4 неоднократно подвергалась атакам израильской авиации. Израиль утверждает, на территории авиабазы расположены объекты, принадлежащие проиранским силам. Очередная атака израильских военных свидетельствует о том, что Тель-Авив идет на поводу у США, пытаясь оказать давление на Иран.

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин выразил уверенность, что Израиль пытается ослабить влияние Ирана в Сирии и ближневосточном регионе. Он также напомнил, Иран ведет борьбу с террористами в Сирии по приглашению законных властей, поэтому Израиль наносит удары по иранским силам на территории САР, передает «ПолитЭксперт».

«Все это происходит в контексте нарастающего конфликта между США и Ираном, и Израиль в данном случае пытается реализовать свои цели. Удары по территории иранских баз в ближневосточных странах иранское влияние лишь укрепляет», — пояснил эксперт.

Рожин отметил, что безответственные действия США на Ближнем Востоке привели к серьезному обострению ситуации в регионе. Вашингтон является главным виновником многолетнего кризиса в Ираке и других стран региона.

«Разумеется, если Иран и другие страны смогут выдавить США с Ближнего Востока, то регион от этого только выиграет», — уверен эксперт.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство иранского генерала американскими военными спровоцировало серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке. 8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум военным базам США на территории Ирака. Удар стал ответом Тегерана на убийство Касема Сулеймани.