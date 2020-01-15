Федоров рассказал, как поправки Путина в Конституцию изменят Россию

Предложенные российским лидером Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ — начало большой трансформации России в сторону укрепления суверенитета. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Поправки в Конституцию

Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил внести поправки Конституцию страны. Он предполагают значительные изменения в системе власти, а также регулируют пенсии и МРОТ.

«Первое — Россия может оставаться Россией только как суверенное государство. Нужно гарантировать в Конституции приоритет российского законодательства. Второе — предлагаю закрепить действия к главам субъектов федерации, премьеру, министрам, судьям — не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство. К лицам, претендующим на пост президента, — отсутствие иностранного гражданства и вида на жительство и проживание 25 лет. Третьей — согласен с тем, что нужно внести пункт о том, что человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Четвертое — закрепить принцип системы публичной власти. Пятое — закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения и индексации пенсии», — перечислил Путин.

При этом президент анонсировал референдум, в рамках которого россияне проголосуют за окончательный пакет поправок в Конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом общественного мнения.

«Мнение людей, наших граждан, народа — как носителя суверенитета и главного источника власти — должно быть определяющим. Все, в конечном счете, решают люди», — сказал Путин.

Трансформация России

Как отметил Евгений Федоров, гражданами было собрано два миллиона подписей в пользу поправок в Конституцию. Это в первую очередь поправки, связанные с суверенитетом.

«Президент поддержал два миллиона граждан, которые к нему обратились по этим вопросам. Это начало большой трансформации России в сторону суверенитета, о чем президент и говорит. Обратите внимание, Владимир Путин сказал, что Россия не может жить не суверенной, потом он сказал, что мы многое сделали для суверенитета. Он не сказал, что суверенитет есть. И суть поправок — восстановление суверенитета. Свобода и независимость Отечества в год 75-летия восстановления /Отечества в 1945 году. Это единый процесс», — пояснил Евгений Федоров.

Депутат обратил внимание, что президент предложил не менять Конституцию, а вынести предложенные поправки на суд общественности, провести всенародное голосование. В правовой процедуре эти изменения будут стоять выше, чем ранее принятые конституционные акты 1993 года, обратил внимание политик.

«Предстоит серьезная борьба за свободу и независимость нашего Отечества, что означает, он (Путин) прямо так говорил, смена элит. Они будут меняться на суверенные. Речь идет об институциях элит. Откуда они получают свой статус. Сегодняшние элиты в области экономики, например, получают свой статус из-за рубежа. Сегодняшние элиты получают статус из доллара — не случайно у нас высокая запретительная ставка Центробанка, которая не дает туда попасть рублю. Поэтому инвестиционная экономика функционирует на долларах. Президент не случайно упомянул сегодня два раза Центробанк. Путин поставил перед ЦБ задачу, которая у него вообще-то не прописана», — пояснил Евгений Федоров.

По словам депутата, Россия находится «в начале многократных и глубоких каскадов преобразования». Их конечная цель — восстановление свободного и богатого Отечества с самостоятельными системами экономики и власти, резюмировал Евгений Федоров.