Появилось видео из квартала «Москва-Сити», где мужчина с ножом захватил заложника

Москва, 15 января. Мужчина с ножом днем в среду удерживал девушку в заложницах в одном из зданий делового квартала «Москва-Сити», на Пресненскую набережную столицы прибыла полиция и спецавтомобили. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места события.

В пресс-службе столичного МВД рассказали, что девушка действительно находилась в заложниках, однако полиции удалось задержать захватчика и освободить ее.

«Сегодня на службу «02» поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, удерживает женщину», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, мужчину доставили в ОМВД для дальнейших разбирательств.

Телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Life Shot передает, что задержанным оказался 36-летний гражданин Белоруссии. Девушка, которую он захватил — одна из сотрудниц башни «Империя». По данным СМИ, мужчина проиграл крупную сумму на бирже и решил вернуть средства радикальным способом.