Путин распорядился увеличить маткапитал и давать его после рождения первенца

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить в стране демографическую ситуацию, обеспечив устойчивый естественный рост численности населения РФ. В решении этой проблемы, по мнению президента, поможет материальное стимулирование семей с детьми.

Маткапитал на первенца

Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. (Ранее маткапитал выдавали при рождении второго и следующих детей).

Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть распространяется на детей, уже родившихся в этом году.

Кроме того, материнский капитал на второго ребенка будет увеличен на 150 тысяч рублей.

Таким образом, по новым правилам семьи будут получать:

— при рождении первого ребенка — 466617 рублей; — при рождении второго ребенка — 616617 рублей; — при рождении третьего ребенка государство возьмет на себя выплату 450 тысяч рублей ипотечного кредита семьи.

Программа материнского капитала будет продлена до 2026 года.

Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выплаты предназначены для семей, в которых доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

— На первом этапе размер ежемесячной выплаты составит 5,5 тысяч рублей. — В дальнейшем доплата на детей составит 11 тысяч рублей, то есть будет доведена до прожиточного минимума.

Социальный аспект послания Владимира Путина Федеральному собранию представлен в инфографике ФАН.

Высший национальный приоритет, обозначенный президентом, это сбережение и преумножение народа России.