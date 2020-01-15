Летчик Попов допускает, что атаки Ирана вынудят США уйти с Ближнего Востока

Москва, 15 января. Атаки Ирана на американские военные объекты в Ираке могут вынудить США вывести свои войска из страны. Такое мнение в среду озвучил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«Другое дело, с какими результатами и в каких условиях. Но, вероятнее всего, в ближайшее время это не произойдет, так как Вашингтон всячески этому противится», — отметил он в разговоре с порталом New Inform.

Напомним, что накануне неизвестные обстреляли американскую базу «Эт-Таджи» в Ираке. Американцы считают, что за нападением стоит иранский Корпус стражей Исламской революции.

Этому предшествовала гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара ВВС США по аэропорту Багдада. Убийство Сулеймани возмутило даже американских партнеров по НАТО. Так, например, Канада призвала Вашингтон дать объяснения необходимости физического устранение иранского генерала. А Ирак тем временем потребовал вывода американских войск. Примечательно, что Вашингтон ответил отказом и даже пригрозил Багдаду санкциями.