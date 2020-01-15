Международная повестка в обращении президента РФ к Федеральному собранию. Колонка Евгения Беня​​​​​​​

Состоялось 16-е обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Впервые глава страны выступил с посланием к парламенту летом 2000 года, всего через несколько месяцев после своей инаугурации.

Как традиционно принято, нынешнее послание президента было принципиально заострено на внутрироссийской тематике, и в этот раз прозвучал целый пакет принципиальных предложений по развитию демографической ситуации, социальной сферы, повышению рождаемости, улучшению уровня жизни. Отдельным блоком стали конкретные идеи Владимира Путина по дальнейшему совершенствованию политической системы при незыблемости верховенства основополагающего закона страны — Конституции, сохраняющей свое значение, но нуждающейся в определенных поправках.

Хотя международной повестке в послании не было уделено специального отдельного места, она по-своему обозначилась красной нитью в тексте обращения.

Президент напомнил о тех внешних и внутренних вызовах, с которыми наша страна столкнулась после распада СССР в 1991 году. Владимир Путин особо отметил, что сегодня Россия, преодолев трудности, вернулась в международную политику как страна, с которой невозможно не считаться. Однако необходимы правовые нормы, устанавливающие верховенство Конституции РФ над теми международными решениями, которые противоречат ее букве.

Владимир Путин подчеркнул, что впервые в истории ныне «мы никого не догоняем» в сфере вооружений, но это не означает, что не нужно, работая на опережение, здесь двигаться дальше.

В год 75-летия Великой Победы наша страна будет противостоять распространяемой в мире эпидемии лжи о роли советского народа в исходе Второй мировой войны правдой и представлением действительных фактов о происходившем в ту эпоху и для наших соотечественников, и, конечно, для всего мира. В связи с этим, по словам президента РФ Владимира Путина, будет создан крупнейший информационный сводный комплекс, представляющий архивные документы о Второй мировой войне.

Между тем, как отметил Владимир Путин, сегодня противостоять кризисам в мире нужно именно интегрированными усилиями пяти держав — основателей ООН и членов Ядерного клуба, которые должны совместно вырабатывать принципы стабильности на планете.

В целом же, упомянул президент РФ, Россия готова к совместным с зарубежными партнерами исследованиям по таким актуальным для всех направлениям, как экология, охрана окружающей среды, искусственный интеллект, генетика. Однако в основе реализации отечественных национальных проектов остаются приоритетными продукты российского производства.

По словам Владимира Путина, именно собственные развитые сервисы и социальные сети в выгодную сторону отличают российское поле Интернета от интернет-пространства ряда других стран, включая некоторые ведущие страны Европы. И это создает мощную базу для воплощения проекта доступного Интернета в общенациональном масштабе. В международном контексте потенциал дальнейшего внедрения интернет-технологий в России беспрецедентно высок.

Формат обращения к Федеральному собранию не ставит своей целью широкое освещение международной повестки. Тем самым позиции, на которые в этом ракурсе президент России счел нужным обратить внимание, имеют особенную долгосрочную стратегическую важность, прямо указывающую на насущную потребность следования балансу между укреплением российского суверенного независимого курса и международного взаимодействия по определенным упомянутым темам. Балансу, без которого не может развиваться ни Россия, ни мировое сообщество в целом.