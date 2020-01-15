Пушков считает, что изменения в Конституцию потребуют серьезной юридической проработки

В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин вынес на обсуждение ряд конституционных поправок и предложил организовать общественный референдум по их принятию. Но не стоит ждать моментальных изменений в конфигурации власти, сказал в разговоре с ФАН Алексей Пушков, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

По мнению сенатора, обсуждение нововведений может занять все время до окончания действующего президентского срока.

«Учитывая очень серьезный и глубокий характер предложений президента, я бы не стал ждать моментальных сдвигов и изменений, — заявил Алексей Пушков корреспонденту ФАН. — Эти заявления – основа для дебатов и будущих решений, которые будут рассматриваться в рамках Конституционного собрания. Обсуждение может занять время до 2023-24 года – то есть, до конца правления Путина. Ясно, что это предложение на перспективу, и не думаю, что изменения произойдут в пределах срока. Довольно странно менять конфигурацию власти при действующем президенте, хотя эта форма может быть опробована на завершающей фазе президентства».

По словам Пушкова, предложенные президентом конституционные изменения потребуют серьезной юридической проработки. «Я бы не стал ждать референдум следующей осенью», — подытожил Пушков.

Напомним, во время послания президента Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в главный закон страны. Согласно им Конституции гарантируется приоритет на территории России. Чиновникам запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Вводится требование для кандидатов в президенты: проживание в России в течение 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Глава государства не должен занимать должность более двух сроков подряд.

В Конституции закрепляется минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Закрепляется новый статус и роль Государственного совета. Федеральному собранию дается новый уровень ответственности за формирование и деятельность правительства. Госдуме доверяется утверждение премьера. Назначения руководителей силовых ведомств глава государства проводит после консультаций с Советом Федерации. Усиливается роль Конституционного суда РФ: он наделяется правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов.

«Это движение в сторону некоторой более смешанной формы власти, — считает Алексей Пушков. — Появляется серьезный элемент парламентской республики. Вероятно, Путин пришел к выводу, что нужно изменить расклады сил в системе отношений между тремя ветвями власти в пользу законодательной, в пользу правительства, несколько подрезав функции президента, но не лишив его полностью полномочий».

При этом Пушков уточнил, что речь вряд ли идет о такой форме правления, где президент — лишь номинальная фигура в правительстве страны. По его мнению, пока рано говорить, какая именно конфигурация власти выработается после послания президента, но совершенно точно она станет предметом политических дебатов о будущем России в ближайшие годы.