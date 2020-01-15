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Режиссер Тархов заявил о своей непричастности к хищению исходников фильма «Семья»

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Режиссер Тархов заявил о своей непричастности к хищению исходников фильма «Семья»

Москва, 15 января. Продюсер российского фильма «Семья» Илья Шерстобитов считает, что у него украли исходники кинокартины. Он подозревает, что это сделал режиссер Дмитрий Тархов. Для установления истины подключили полицию.  

Предполагается, что Терехов похитил отснятый материал из-за разногласий с партнерами. Его отстранили от съемок фильма, и он забрал материалы, чтобы иметь рычаги давления на продюсера картины. Терехов и Шерстобитов вели переговоры, но исчерпать инцидент не удалось. 

Шерстобитов отказался комментировать инцидент, а Дмитрий Тархов поделился своей версией событий. Он считает, что его начали притеснять в ноябре, когда завершились съемки. Ему недоплатили за съемочный процесс более 150 тысяч рублей, передает «Ридус».

Ситуацию с похищенными исходниками Тархов объяснил тем, что продюсер отстранил его от монтажа киноленты, но изначально между ними была достигнута договоренность, что продюсер передаст режиссеру материалы. Процесс передачи исходников затянулся, а в финале Тархову объявили, что отказываются от его услуг.

«Я написал Шерстобитову, что у меня есть прокси и с его помощью я могу просматривать исходники удаленно. Он взбесился. Вообще исходники фильма — это не один диск, это два ящика жестких дисков, их технически непросто украсть»— заявил Дмитрий Тархов.

Тархов говорит, что ничего не крал, но Шерстобитов настывает на том, что он похитил исходников на 40 млн рублей. Продюсер заявляет, что не сообщал о случившемся в правоохранительные органы.

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