Режиссер Тархов заявил о своей непричастности к хищению исходников фильма «Семья»

Москва, 15 января. Продюсер российского фильма «Семья» Илья Шерстобитов считает, что у него украли исходники кинокартины. Он подозревает, что это сделал режиссер Дмитрий Тархов. Для установления истины подключили полицию.

Предполагается, что Терехов похитил отснятый материал из-за разногласий с партнерами. Его отстранили от съемок фильма, и он забрал материалы, чтобы иметь рычаги давления на продюсера картины. Терехов и Шерстобитов вели переговоры, но исчерпать инцидент не удалось.

Шерстобитов отказался комментировать инцидент, а Дмитрий Тархов поделился своей версией событий. Он считает, что его начали притеснять в ноябре, когда завершились съемки. Ему недоплатили за съемочный процесс более 150 тысяч рублей, передает «Ридус».

Ситуацию с похищенными исходниками Тархов объяснил тем, что продюсер отстранил его от монтажа киноленты, но изначально между ними была достигнута договоренность, что продюсер передаст режиссеру материалы. Процесс передачи исходников затянулся, а в финале Тархову объявили, что отказываются от его услуг.

«Я написал Шерстобитову, что у меня есть прокси и с его помощью я могу просматривать исходники удаленно. Он взбесился. Вообще исходники фильма — это не один диск, это два ящика жестких дисков, их технически непросто украсть», — заявил Дмитрий Тархов.

Тархов говорит, что ничего не крал, но Шерстобитов настывает на том, что он похитил исходников на 40 млн рублей. Продюсер заявляет, что не сообщал о случившемся в правоохранительные органы.