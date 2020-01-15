Депутат Госдумы Дегтярев убежден, что изменения в Конституции назрели

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал сегодняшнее послание президента Федеральному собранию историческим.

«Оно именно сегодня и в такой форме должно было состояться, как его зачитал Владимир Владимирович. Во-первых, изменения в Конституции — они назрели. Наша демократия созрела для того, чтобы перераспределить часть полномочий внутри верховной власти. Я горячо поддерживаю предложения президента», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Михаил Дегтярев.

Парламентарий также поддержал и назвал «перезревшим вопросом» необходимость закрепления в Конституции страны национализации элит.

«Президент уже лет десять элите говорит: прекратите покупать недвижимость, учить детей за границей, лечиться за границей и вообще смотреть за границу. Десять лет прошло — он предупредил. Теперь это положение будет занесено в Конституцию. Я считаю, что исторически для России вот это главное. Декларируется, что элита — тысяча человек — все депутаты, сенаторы, губернаторы, министры, заместители председателя правительства и глава правительства должны все держать в России и связывать себя только с Россией. По-другому быть не может. По-другому все разваливается», — обратил внимание Дегтярев.

Напомним, в ходе выступления перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин предложил запретить ряду российских чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также выступил с инициативой ужесточить требования к кандидатам на пост главы государства. Соответствующие нормы Владимир Путин предложил закрепить в Конституции РФ.