Украинская певица рассказала, как ее возили на дачу к Януковичу

Киев, 15 января. Украинская певица Ольга Полякова заявила, что бывший президент Украины Виктор Янукович в годы своего правления пытался склонить ее к интиму.

По ее словам, один из бывших министров культуры возил ее на дачу Януковича, чтобы она спела экс-президенту. Уже на месте девушке намекнули на оказание интимных услуг с ее стороны, однако Полякова категорически отказалась.

«Был такой министр культуры времен Януковича. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим. Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой», — рассказала она в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

В итоге Поляковой пришлось самостоятельно возвращаться из Ливадии — «пешком с костюмами и туфлями». При этом певица решила не уточнять имени министра, который так с ней обошелся, поскольку не хочет, чтобы у того были проблемы с женой. Отметим, что во времена правления Януковича пост главы Минкультуры занимали Михаил Кулиняк и Леонид Новохатько.

Это далеко не первый случай, когда интимная жизнь украинских политиков становится достоянием общественности. В октябре прошлого года председателя комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдана Яременко («Слуга народа») застукали за перепиской с проституткой прямо в стенах парламента.

В итоге разразился громкий скандал, и Яременко пришлось добровольно уйти с поста председателя комитета. Отметим, что у депутата есть жена и двое детей.