Обслуживающий олигархов в ЕСПЧ Навальный вступился и за Ходорковского по делу ЮКОСа

ЕСПЧ не нашел политических мотивов в деле ЮКОСа, что стало сокрушительным поражением для Михаила Ходорковского в борьбе с Россией. Однако Алексей Навальный, имеющий свой бизнес в суде Страсбурга, показал олигарху, что мог бы помочь в будущем с получением «правильных» решений от европейцев.

Накануне, 14 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге завершил рассмотрение жалоб экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и его партнера Платона Лебедева. Вопреки ожиданиям российской несистемной оппозиции и представителей ангажированных международных правозащитных организаций, суд не признал уголовные дела против Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Так, НКО Amnesty International еще в 2011 году признала олигархов «узниками совести», но, как следует из решения ЕСПЧ, правозащитники с этим решением явно поторопились.

Сокрушительное поражение Ходорковского в ЕСПЧ

В то же время ряд решений по предъявленным претензиям судьи вынесли в пользу олигарха, но в Минюсте России оценили их как незначительные. Например, ЕСПЧ признал нарушением, что во время следствия и судебного процесса над олигархом ему не дозволялись длительные свидания с членами семьи. В российском Минюсте отметили, что все выявленные ЕСПЧ нарушения характерны для столь сложных судебных процессов как в России, так и в Европе.

Главной задачей адвокатов Ходорковского в европейском суде было доказать именно политическую мотивированность уголовного преследования. Только на основе такого решения можно было бы начать попытки полноценной реабилитации олигарха в международных и российских СМИ. Сам Ходорковский явно не ожидал такого поворота событий, об этом свидетельствуют его сообщения в соцсетях.

Так, он пишет, что уже сам не уверен в том, что дело против него имело политический мотив. Зато сразу выдвигает новую теорию — государство якобы хотело отнять у него бизнес.

«Откровенно говоря, я теперь и сам до конца не уверен, что было главным — боязнь политической конкуренции или элементарная алчность кремлевской своры, захватившей российское государство», — заявил он.

При этом олигарх все равно абсурдно пытается выставить решение ЕСПЧ как свой успех.

«И вот эта точка поставлена — справедливого процесса не было. Все обвиняемые невиновны», — пишет Ходорковский в Facebook.

Из заявления экс-главы ЮКОСа следует, что он невиновен, потому что во время суда ему, например, не позволяли видеться с супругой, как уже отмечалось ранее. Такие аргументы Ходорковского показались странными его читателям, которые сразу указали, что ЕСПЧ в принципе не может признать кого-либо невиновным.

Словесная эквилибристка Навального

Тем не менее нашлись у олигарха и защитники, которые поспешили поддержать его заявление о «невиновности». Блогер Алексей Навальный обрушился с критикой на оппозиционные СМИ, которые, по его мнению, неправильно преподнесли новость о решении Страсбургского суда, в пример он привел статью СМИ-иноагента «Радио Свобода».

Что интересно, в настоящее время редакция «Свободы» удалила свой «неверный» твит. При этом заявление Навального сложно объяснить логически. По его словам, тот факт, что ЕСПЧ не признал дело политически мотивированным, якобы не означает, что судьи не считают его политическим. Подписчики моментально раскритиковали блогера за такое словоблудие.

Однако нельзя назвать Навального профаном в судебных решениях ЕСПЧ, так как именно судебные процессы в Страсбурге являются одним из основных источников дохода блогера — юриста по образованию. В начале декабря глава издания The Bell Елизавета Осетинская в рамках проекта «Русские норм!» взяла интервью у Навального, и он случайно проговорился, что защищает интересы российских миллионеров и беглых олигархов в европейских судах, в том числе в ЕСПЧ.

Когда запахло легкими деньгами

В частности, Навальный заявил, что представляет интересы скрывающегося в США Бориса Зимина, экс-главы компании «ВымпелКом». Интересный нюанс: блогер получает от него не только гонорары, но и пожертвования — ранее Зимин признавался, что спонсирует «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в России), созданный Навальным.

Кроме того, в ЕСПЧ блогер-юрист зарабатывает и на простых россиянах, которых он сам же подталкивает на нарушение законов. Частыми его клиентами становятся участники незаконных акций, которые устраивает либо сам Навальный, либо его приближенные. Имея прочные связи в Страсбургском суде, основатель ФБК выбивает для своих «клиентов» компенсации, а сам получает с них процент. Компенсации же выплачиваются из бюджета России.

Как видно, у Навального действительно есть опыт сотрудничества с ЕСПЧ. Так что его странное заявление о «неполитическом» решении суда могло быть своеобразной саморекламой. Дело в том, что отношения между Навальным и Ходорковским в последнее время обострились. И хотя олигарх продолжает спонсировать его по линии ФБК, он больше не видит в нем перспективного исполнителя.

Вполне вероятно, что через свое странное заявление Навальный, учуяв запах новых «компенсаций», предложил Ходорковскому свои услуги как эксперта по положительным решениям ЕСПЧ. Только в таком случае слова блогера приобретают смысл.

Как бы то ни было, Европейский суд по правам человека уже озвучил свое решение: дело против Ходорковского не было политическим. Маловероятно, что вмешательство Навального сможет что-то изменить в сложившейся ситуации. Но не исключено, что в обозримом будущем Ходорковский, по примеру Зимина, официально оформит отношения с Навальным как со специалистом по «решению» дел в европейских судах.