Правительство Мальты назвало российских обладателей ее «золотых паспортов»

Москва, 15 января. Правительство Мальты представило перечень лиц, которые получили гражданство в 2018 году. В реестр обладателей «золотых паспортов» были включены около 10 тезок известных граждан РФ.

По сведениям РБК, среди них есть полные тезки акционера инвестиционной фирмы АФК «Система» Александра Горбатовского, главного владельца сети «Шоколадница» Александра Колобова, а также основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина.

Кроме того, пишет «Царьград», тезки других представителей бизнес-кругов — Леонид Лунев, Михаил Меженцев, Сулейман Керимов, Александр Мосионжик, Юрий Находкин, Леонид Шоршер и Сергей Камзин.

Также в перечень вошли тезки партнера адвокатской компании «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и его родственников, отмечает Infox.ru.

В общей сложности за 2018 год «золотые паспорта» Мальты получили свыше 3,5 тыс. человек. С 2013 года иностранные граждане могут получить документ после того, как внесут 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, а также вложат 150 тысяч в экономику страны и купят жилье на острове.