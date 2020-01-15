Послание Путина заставило Симоньян и Канделаки задуматься об очередном ребенке

Москва, 15 января. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прослушала послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и заявила, что ей «придется идти на четвертого» ребенка.

Симоньян присутствовала в Центральном выставочном зале «Манеж», где проходило традиционное обращение Путина. В своем Telegram-канале представительница RT вела прямую трансляцию выступления российского лидера.

Когда президент начал говорить о теме рождаемости в стране и перечислять государственные меры поддержки семей, сообщив о продлении действия программы материнского капитала до 2026 года, Симоньян пришла к выводу, что можно задуматься о четвертом наследнике.

«Короче, всем рожать. Придется идти на четвертого», — написала она, являясь матерью троих детей.

Послание президента заставило задуматься о ребенке и известную телеведущую Тину Канделаки. Во время выступления Путин объявил, что при рождении третьего ребенка разрешат гасить 450 тысяч рублей ипотеки.

«У меня как раз ипотечный кредит взят. Хозяйке на заметку», — прокомментировала новость ведущая.

Канделаки также выразила мнение, что проблема рождаемости в современном мире наряду со старением населения является одной из главных.

Традиционное ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию завершилось несколько часов назад в Москве, оно длилось более часа. Во время монолога, адресованного российским парламентариям, глава государства предложил продлить программу маткапитала минимум до 2026 года, а также затронул ряд других важных для населения вопросов. Федеральное агентство новостей подготовило материал, в котором можно ознакомиться с ключевыми темами обращения президента.