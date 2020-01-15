Москва, 15 января. Депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин призвал наказать США и их партнеров за агрессию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Хомсу в Сирии.

Ранее авиация Израиля атаковала при помощи беспилотников военный аэродром Тифор, расположенный на востоке провинции Хомс в Сирии. Военные нанесли ракетный удар в ночь на 15 января. При этом часть ракет была сбита средствами противовоздушной обороны Сирии. Как писала «Газета.Ru», четыре ракеты упали на территории аэродрома, причинив материальный ущерб. О погибших и пострадавших информации пока нет.

Российские эксперты уверены, что атака на сирийский аэродром является очередной попыткой США оказать давление на Иран руками самого верного союзника на территории Ближнего Востока — Израиля. Швыткин призвал наказать США и их партнеров за агрессию на Ближнем Востоке.

Как пишет iReactor, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин считает подобные действия Израиля актом агрессии в отношении Сирии.

«Израиль совершил очередной акт агрессии в отношении Сирийской Арабской Республики как самостоятельного государства», — сказал он.

Швыткин призвал наказать США и Израиль за агрессию на Ближнем Востоке.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что Израиль, систематически нанося удары по сирийским территориям, продолжает политику Соединенных Штатов Америки и собственную политику на Ближнем Востоке.

Баранец раскритиковал слова премьер-министра страны Биньямину Нетаньяху, который недавно заявил, что Тель-Авив не допустит закрепления Ирана на территории САР. Баранец заявил, что Израиль продолжает кровавую политику США в Сирии .

«Невежество и очевидное вероломство такого заявления – оно, по большому счету, на трибунах ООН должно получить всемирное осуждение», — сказал он.

Эксперт уточнил, что Израиль берет плохой пример с американцев, которые ведут кровавую политику на Ближнем Востоке.