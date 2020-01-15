Предложенный Путиным референдум по Конституции России может состояться до конца года

Референдум по внесению изменений в Конституцию РФ, о возможности которых заявил в своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин, может пройти уже до конца 2020 года. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Я думаю, что вопрос необходимости проведения референдума уже решен. Все остальное — техническая процедура, — уверен собеседник ФАН. — Президент России сделал соответствующие политические заявления по перезагрузке системы управления в РФ. Это касается изменения компетенции Государственной думы и Совета Федерации, а также запрета на возможность определенной группе госслужащих иметь иностранное гражданство либо вид на жительство и так далее».

По его мнению, если для абсолютной легитимизации заявленных изменений потребуется проведение всенародного волеизъявления — референдума, то дальше это будет уже вопрос финансово-технический.

«Конечно, необходимо определенное время на подготовку, но на годы это явно не затянется. Думаю, это все можно сделать до конца этого года. Время идет! Президент неоднократно в своих посланиях говорил о необходимости рывка, — отметил депутат. — Перезагрузка системы политического управления — это серьезная вещь, поэтому с учетом того, что приближается так называемый трансфер власти, на раскачку времени нет. И если принципиальное политическое решение принято, то референдум можно провести в этом году. Не вижу никаких препятствий для этого».

Лысаков убежден, что сегодняшнее послание было наиболее конкретным за те восемь лет, которые он находится в Госдуме.

«Я считаю, что это самое сильное послание — с серьезной сменой приоритетов, с акцентом на ценность семьи, воспитание детей и изменение системы образования, в том числе — медицинского образования. К сожалению, теперь приходится исправлять то, что было допущено — разрушение первичного звена, закрытие фельдшерско-акушерских пунктов», — констатировал он.

Ранее депутат Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН рассказал, что ждет российских автомобилистов в 2020 году.

Напомним, что в среду, 15 января 2020 года, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.