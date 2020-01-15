Экспертиза по делу о загрязнении реки Новой будет готово в феврале

Заключение судебной экспертизы по вопросу загрязнения реки Новой будет готово не позднее 7 февраля. Об этом стало известно в ходе заседания Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области в среду, 15 января. Корреспондент Федерального агентства новостей присутствовал на рассмотрении дела и узнал подробности.

На проведении экспертизы настоял ответчик по делу — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Эксперт выяснит, была ли соблюдена департаментом Росприроднадзора по СЗФО методика выявления вреда реке. Если специалист найдет нарушения в расчетах, то ему предстоит назвать другую, правильную, на его взгляд, сумму. Кроме того, эксперт оценит, правильно ли были отобраны и проанализированы пробы воды, которые были сделаны еще в 2018 году.

К слову, нарушения при отборе проб воды в похожей ситуации послужили основанием для освобождения от ответственности ООО «Международный аэропорт «Домодедово». Росприроднадзор планировал взыскать с компании 834,3 миллиона рублей по делу о загрязнении ручья Безымянного (приток реки Гнилуша) в Московской области. Однако Арбитражный суд Московской области не принял во внимание результаты анализа проб воды, так как исследования проводились лицами, которым «в силу прямого указания закона не могло быть поручено проведение указанной экспертизы».

Напомним, что дело по иску департамента Росприроднадзора по СЗФО к оператору аэропорта «Пулково» длится с февраля 2019 года. Ведомство требует от компании более чем 162 миллиона рублей за вред, причиненный реке Новая, из-за сброса в нее веществ для обработки самолетов.

Претензии же к «Воздушным воротам» возникли гораздо раньше. Весной-летом 2018 года жителей Красносельского района взволновала массовая гибель рыб и птиц на водном объекте, также люди стали жаловаться на неприятный запах.

Помимо прочего, в воде было обнаружено повышенное содержание специфических для аэропорта веществ. Комитет по природопользованию потребовал от «Воздушных ворот» прекратить пользоваться каналом, который впадает в реку. Летом 2019 года компания исполнила данное требование.

Добавим, что оператор аэропорта неоднократно привлекался к административной ответственности за вред экологии. А в апреле 2019 года следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ заинтересовались генеральным директором ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Владимиром Якушевым. Его обвинили по статье 264 Уголовного кодекса РФ за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.