Навальный разозлил сторонников, потратив деньги «жертвователей» на отдых в Таиланде

Москва, 15 января. Алчность и нахальство блогера Алексея Навального продолжают распугивать его либеральных сторонников. Часть единомышленников отвернулась от Навального, после того, как блогер отправился на отдых в Таиланд за деньги своих «жертвователей».

Глава признанного в России иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный настроил против себя часть соратников из либеральных кругов. Telegram-канал Руслана Левиева (CIT) «Проект СКАНЕР», который активно поддерживал блогера, полностью скопировал публикацию канала «Фонда бабла с коррупцией», в котором раскрывается движение средств через биткоин-кошельки ФБК.

В публикации представлен анализ транзакций и вывод денежных средств с кошельков ФБК. Кроме того, публикация раскрывает передвижения сотрудников ФБК и самого Навального. Анализ свидетельствует о том, что недавно блогер вывел с блокчейн-платформы более 800 тысяч рублей, которые ранее были переведены на кошельки ФБК либеральными единомышленниками Навального. Стоит отметить, что блогер вывел денежные средства перед поездкой в Таиланд. При этом за время новогодних праздников остальные сотрудники ФБК потратили на свои отпуска более двух миллионов рублей.

Навальный отправился с семьей в Таиланд, где средняя стоимость отдыха в новогодние праздники составляет не менее 500 тысяч рублей. Перед отъездом блогер вывел с биткоин-кошелька 838 тысяч рублей, которые были собраны в качестве пожертвований.

Илья Яшин и его подруга улетели отдыхать в Пхукет. Остальные члены ФБК отправились в Германию, Индонезию, Шри-Ланку, Нидерланды, ОАЭ, Израиль, Италию и Грузию. Поездки в эти страны являются не дешевым удовольствием, однако сотрудники ФБК могут себе это позволить.

Авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией» задаются вопросом, почему Навальный тратит пожертвования сторонников на свой личный отдых. При этом «Проект СКАНЕР» задается аналогичным вопросом.

Заместитель главы института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил, что Навальный теряет поддержку своих сотрудников и единомышленников на протяжении последних трех лет.

«Она (финансовая составляющая – Прим. ФАН) до сих пор является загадкой, и мало кто представляет, на какие средства живет ФБК. Но исходя из того, какую он активность проявляет: постоянно выпускает «расследования», а это невозможно делать исключительно на пожертвования, тут есть какие-то другие источники финансирования, которые скрываются и находятся в тени», – пояснил политолог.

Фельдман подчеркнул, что часть сторонников Навального больше похожи на членов секты, поэтому полностью доверяют главе ФБК. Однако основная часть людей внимательно следит и анализирует деятельность Навального, передает «ПолитЭксперт».

«Они как раз еще не потеряли способность критически мыслить. И у них должны возникать вопросы: на какие средства человек, который еще расплачивается за штрафы, ездит регулярно за границу и ведет довольно успешный экономически образ жизни», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда Навальный теряет поддержку своих приспешников и либеральных СМИ. Ранее блогер потерял поддержку «Ведомостей», «Дождя» и «Медузы» по причине собственного эгоизма и жажды мести.