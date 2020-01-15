Эксперт Литовкин объяснил удар Израиля по аэропорту Сирии покровительством США

Москва, 15 января. Израиль наносит удары по сирийским и иранским военным объектам на территории САР, поскольку пользуется политической поддержкой со стороны США. Такое мнение высказал в среду военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя недавний удар Израиля по аэропорту сирийских правительственных сил в провинции Хомс.

По его словам, вседозволенность США, которые без суда и следствия убивают иранского генерала на иракской территории, дает Израилю карт-бланш на нарушения.

Литовкин подчеркнул, что Израиль боится открыто воевать с Ираном. Для того, чтобы наносить удары по этой стране, необходимо иметь аэродром поблизости. Ни Сирия, ни Ирак, ни Саудовская Аравия не согласятся предоставить базу израильской авиации.

«Кроме того, прямые атаки чреваты ответом иранскими ракетами средней дальности по израильской территории – мало, как говорится, не покажется. Потому задействуется тактика наглых, но непрямых атак», — пояснил эксперт «Экономике сегодня».

Ситуация может кардинально измениться, если США будут вынуждены уйти с Ближнего Востока. Власти Ирака уже требуют вывода американских войск, что безусловно ослабит позиции Вашингтона и, как следствие, Израиля. Это, считает Литовкин, вынудит еврейское государство отказаться от тактики ударов по чужой территории.

Напомним, что накануне вечером ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе Тифор в провинции Хомс. Сирийские средства ПВО (российские ЗРК С-300) перехватили большинство ракет, хотя четыре снаряда все же достигли цели. Впрочем, жертв и пострадавших удалось избежать.