Силуанов назвал сумму, необходимую на обеспечение объявленных Путиным соцмер

Москва, 15 января. Руководитель Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам главы ведомства, на это необходимо примерно 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета нынешнего года.

«По нашим оценкам, это от 400 до 450 млрд рублей дополнительной нагрузки на бюджетные расходы в текущем году», — передает RT слова министра финансов.

Кроме того, добавил Силуанов, выполнить поручения президента можно за счет денежных ресурсов, которые не были потрачены в предыдущие годы.

Ранее в интервью ТАСС руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин также заявил, что экономические и социальные меры, о которых говорил глава государства в послании Федеральному собранию, обойдутся в 400-500 миллиардов рублей.

Напомним, во время оглашения послания Путин рассказал сразу о нескольких мерах, которые должны улучшить демографическую ситуация в РФ. Так, среди них — введение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, выплата материнского капитала на первенца в размере 466 тыс. рублей, на второго ребенка — в размере 616 тысяч рублей. При рождении третьего ребенка государство будет погашать 450 тысяч рублей от ипотечного кредита, что в большинстве регионов составляет почти половину стоимости квартиры или дома.