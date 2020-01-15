Десятки мирных сирийцев второй день подряд проходят через гумкоридор в Аль-Хадере

Дамаск, 15 января. Десятки мирных жителей второй день подряд проходят через гуманитарный коридор в Аль-Хадере в сирийском Алеппо, покидая подконтрольные террористам районы. Об этом с места событий сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Граждан принимают представители сирийских властей и российские военные. Ранее захваченные террористами в качестве живого щита сирийцы теперь возвращаются в свои деревни и города. На автобусах их развозят в безопасные районы. Прошедшим через гумкоридоры гражданским лицам при участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) предоставляют медицинскую помощь.

Сирийское правительство при участии ЦПВС накануне открыло три гуманитарных коридора в Аль-Хадере, Абу-Духуре и Аль-Хубейте.

За день до их открытия солдаты Сирийской арабской армии с воздуха разбрасывали бумажные листовки, призывающие мирных жителей выйти через официальные пункты пропуска из Идлиба и западного Алеппо. Также для оповещения населения используют смс-рассылки, а также радио и телевидение.

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия еще 9 января.