В Минпросвещения РФ заявили о готовности повысить зарплату учителям по поручению Путина

Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил ввести учителям ежемесячную доплату за классное руководство — не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. В Министерстве просвещения РФ заявили о готовности проработать программу, предложенную президентом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент подчеркнул, что все действующие выплаты учителям при этом должны быть сохранены.

«Классное руководство — это очень серьезный объем работы для учителя, который и сам уроки ведет, и обеспечивает общение с семьями учеников своего класса, настраивает взаимодействие с учителями-предметниками, преподающими в классе, — считают в Минпросвещения РФ. — Роль классных руководителей особо значима в достижении стратегической цели страны в сфере образования — воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, и эта роль подчеркнута президентом».

ФАН также узнал, что говорят о предложении Путина классные руководители в российских школах.

«Уже то, что президент помнит о нас и говорит, и в последние годы все чаще, — уже большая поддержка, — считает Надежда Фурсова, классный руководитель петербургского лицея №64. — Нагрузка на классного руководителя, по сравнению с учителем, который ведет классы по часам, несоизмеримо больше. При этом разница в оплате до сих пор была незначительная: везде по-разному, но у нас, к примеру, около 1500 рублей».

По словам собеседницы ФАН, за время ее работы, с 1984 года, отдельной оплаты труда классного руководителя не было, за исключением небольших и почти не ощутимых добавок. Известно, что классные руководители в московских школах с 2018 года получают доплату за руководство классом в 25 человек в размере от 10 тысяч до 12,5 тысячи рублей, но до сих пор это было действительно только для столицы.

«Я уже и не ждала ее, — признается Фурсова в разговоре с ФАН. — Нашу работу трудно оценить в деньгах, но с этой прибавкой мы получим ощутимо больше, чем раньше. Вопрос в том, как быстро это произойдет. Бывает, что от решений до реальных действий проходит так много времени, что заявленная сумма в итоге оказывается не такой большой».

Добавим, что в школах Российской Федерации более 838 тысяч классов, в которых обучается более 16,5 миллиона школьников.

По поручению президента зарплату классным руководителям в российских школах поднимут с 1 сентября 2020 года.